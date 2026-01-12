Варненец: Откраднаха ми джантите на колата, а двама полицаи ми ги откриха и върнаха

Булфото

Здравейте, искам чрез този текст да изкажа своята благодарност към полицаите Даниел Андрев и Мартин Чобанов, пише гражданин в групата Варна.

Преди няколко дни късно вечерта ми бяха откраднати джантите на колата пред блока ми. Те ми обещаха, че ще направят всичко възможно да ги намерят, и днес вече си ги получих обратно.

Много благодаря за бързата реакция, професионалното отношение. За толкова кратко време успяха да решат случая, бяха изключително отзивчиви, коректни и внимателни. Пожелавам им здраве и успех в работата!

Коментарите са всевъзможни.

Много от гражданите изразяват учудване, че полицаите веднага са помогнали за такъв случай.

Други поздравяват полицаите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!