Варненец: Откраднаха ми джантите на колата, а двама полицаи ми ги откриха и върнаха
Булфото
Здравейте, искам чрез този текст да изкажа своята благодарност към полицаите Даниел Андрев и Мартин Чобанов, пише гражданин в групата Варна.
Преди няколко дни късно вечерта ми бяха откраднати джантите на колата пред блока ми. Те ми обещаха, че ще направят всичко възможно да ги намерят, и днес вече си ги получих обратно.
Много благодаря за бързата реакция, професионалното отношение. За толкова кратко време успяха да решат случая, бяха изключително отзивчиви, коректни и внимателни. Пожелавам им здраве и успех в работата!
Коментарите са всевъзможни.
Много от гражданите изразяват учудване, че полицаите веднага са помогнали за такъв случай.
Други поздравяват полицаите.
