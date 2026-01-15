Варненец: Плащаме по 500 евро на година данък "ходова част" за привилегията да живеем в град, който се определя като "морска столица", а същевременно прилича на "дълбока провинция"

Кадър Д. Методиев, Забелязано във Варна

Варненец обърна внимание в социалната мрежа на тежкото положение на един от най-важните булеварди в града.

Ето какво пише той:

Ще използвам публикацията, за да призова отговорните институции да обърнат внимание на състоянието на пътната мрежа в града. Снимката е от бул. Цар Освободител (т.нар. Дом на Камиона), където зеят огромни дупки, а състоянието на пътя е ужасяващо като цяло. Не е нормално един от ключовите булеварди в града да е в по-лошо състояние от крайселска улица.

Това, че никой не се оплаква не е повод проблемът да се неглижира. Ясно е, че "леко метро" по този булевард няма да има скоро, ама поне малко асфалт "за цвят" няма да е излишен.

Плащаме по 500 евро на година данък "ходова част" за привилегията да живеем в град, който се определя като "морска столица", а същевременно прилича на "дълбока провинция".

Варна трябва да е град, в който човек да намира красотата около себе си, а не да му се налага да я търси в небето."

Приоритетният проблем на бул. „Цар Освободител“ в този участък е отсъствието на пешеходни тротоари. Преминаването с МПС или с превозно средство изобщо е възможно, докато пеша не е, посочва друг варненец в коментарите.

