Варненец: Подлезът на "Акациите" е пълен мрак, хорат пресичат булеварда. Кога ли ще стане трагедията?

Кадър Гугъл мапс

Варненец обърна внимание в социалните мрежи на тежкото състояние на подлезите по бул. "Княз Борис".

Много хора минават отгоре, рискувайки живота си, защото подлезите са като тунели без осветление.

Ето какво пише той:

"ЧЕСТО МИ СЕ НАЛАГА ДА МИНАВАМ ПРЕЗ ПОДЛЕЗА НА"АКАЦИИТЕ" ПЪЛЕН МРАК. НИКАКВО ОСВЕТЛЕНИЕ. ЗА ТОВА И ХОРАТА ПРЕСИЧАТ ПРЕЗ БУЛЕВАРДА. КОГА ЛИ ЩЕ СТАНЕ ТРАГЕДИЯТА? ТАКА Е ОТ НАЧАЛОТО НА ЗИМНИЯТ СЕЗОН.ПИТАМ СЕ, ДО КОГА ЛИ?"

Най-смешното е как постоянно се обявяват проекти за ремонт на подлези. А проблемът е с текущата поддръжка. И най-добре ремонтирания подлез без поддръжка след 2 месеца е дроб.

Община Варна гръмко заяви, че е спечелила проект за рехабилитация на всички подлези.

През деня подлезът трябва да е силно осветен, вечер да е една идея по тъмно. Това няма как да се получи, ако е вързан към уличното осветление.

