Варненец: Получих 5 акта за колан от всяка камера по бул. "Цар Освободител"

Спазвайте правилника, получих 5 акта за колан от всяка камера, това съобщава гражданин във "Виждам те КАТ - Варна"

От кадъра, който показва, се вижда, че той минава се вижда, че той е минал по бул. "Цар Освободител" от кръстовището със бул. "Осми Приморски полк" - Червения площад.

Последната камера, която го е засякла е на кръстовището с "Отец Паисий".

В коментарите се завърза сериозна дискусия.

Някои се съмняват в твърдението му:

Пълна глупост, ако са ти връчи ли 5 акта за колан по 10 точки трябва да са ви взели и книжката, просто си търсите аудитория неделя вечер!

Правонарушението е едно, няма как да си наказан 5 пъти за него. Ако е така ... обжалвай!

Чета коментарите и си мисля, че докато не си променим мисленето няма да станем нормално общество. Правилата се спазват, колан се слага, не за да не те глобят, а за да не си счупиш главата. И дори собствената ти глава да не е ценност за теб самия, тя вероятно е едно от най-ценните неща за децата ти, за родителите, за приятелите. Травмата, която арогантността на пътя би им причинила, би била една от най-големите трагедии в живота им. Също и за непознатото семейство от другия автомобил, които никога няма да се отърват от ужаса, че техният баща, тяхната майка, син или дъщеря са участвали в инцидент, при който някой е загинал или е останал на инвалидна количка завинаги, защото не е бил с колан.

Никъде не сме сами, включително на пътя. Опичайте си акъла и степенувайте важните неща.

Колан по навик трябва да си слагаш дори да те обеси при злополука по-евтино излиза.

Ми...слагайте ги тези колани....кво се оплаквате после от актове...

