Варненец: Пробвах да сменя левове в евро, от две банки ме върнаха
Пиксабей
Много хора не успяват да обменят левовете си в евро.
Ето какво пише гражданин в социалната мрежа:
"Здравейте,не съм клиент на никоя банка и се пробвах да сменя лев в евро,но от две места ме върнаха.Трябвало да съм клиент и тогава.Къде да отида и да не ме върнат!!", пита той.
Това е пълната олигофрения на банките. Пробвайте в БНБ, посочва друг.
Пощите сменяли, отговаря трети.
Други го съветват да се обади в Комисия за защита на потребителите.
Аз не съм клиент на ОББ , но смених, посочва друг.
Има предложение да отпадне изискването за произход на парите и попълване на лични данни.
Малко търпение- в момента е пълна офанзива и всички са се втурнали да обменят.
Ако не ви е спешно, изчакайте месец-два и тогава посетете банка.
Излишно съобщиха,че няма значение на коя банка си клиент,или изобщо не си клиент нямат право да връщат хората.Това е наказуемо.Отидете в пощата там също сменят.
И да си купите с 50 лв 1 хляб в големите вериги ще ви върнат в евро, така до края на месеца ще си ги обърнете в лева, тези които имате налични, а всичко което ви е по сметките автоматично се превалутира, коментира друг.
Ако съм на вас,ще си отворя сметка,така или иначе ще ми е нужна,както върви и дигитслното евро ще влезе в сила и когато ми дадат пластиката ще отида и да си сменя лева в €.Щом те се правят тарикати и ние да бъдем такива.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!