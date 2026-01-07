Варненец: Пробвах да сменя левове в евро, от две банки ме върнаха

Пиксабей

Много хора не успяват да обменят левовете си в евро.

Ето какво пише гражданин в социалната мрежа:

"Здравейте,не съм клиент на никоя банка и се пробвах да сменя лев в евро,но от две места ме върнаха.Трябвало да съм клиент и тогава.Къде да отида и да не ме върнат!!", пита той.

Това е пълната олигофрения на банките. Пробвайте в БНБ, посочва друг.

Пощите сменяли, отговаря трети.

Други го съветват да се обади в Комисия за защита на потребителите.

Аз не съм клиент на ОББ , но смених, посочва друг.

Има предложение да отпадне изискването за произход на парите и попълване на лични данни.

Малко търпение- в момента е пълна офанзива и всички са се втурнали да обменят.

Ако не ви е спешно, изчакайте месец-два и тогава посетете банка.

Излишно съобщиха,че няма значение на коя банка си клиент,или изобщо не си клиент нямат право да връщат хората.Това е наказуемо.Отидете в пощата там също сменят.

И да си купите с 50 лв 1 хляб в големите вериги ще ви върнат в евро, така до края на месеца ще си ги обърнете в лева, тези които имате налични, а всичко което ви е по сметките автоматично се превалутира, коментира друг.

Ако съм на вас,ще си отворя сметка,така или иначе ще ми е нужна,както върви и дигитслното евро ще влезе в сила и когато ми дадат пластиката ще отида и да си сменя лева в €.Щом те се правят тарикати и ние да бъдем такива.

