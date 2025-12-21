Варненец: Районът на Кръговото в Бриз, непочистени шахти и канали, а резултатът море, закъсали коли, задръстване!

Кадър Фб, Х. Стефанов

Варненец показа положението на Кръговото на пътя Варна - Златни пясъци в района на Бриз тази сутрин.

Гледката е поразителна.

Ето така изглежда тази сутрин района на кръговото в Бриз, непочистени шахти и канали, а резултата море, закъсали коли, задръстване!

Иначе когато стане въпрос за данъци, глоби в сини зони Общината откликва на секундата!

Работя в район със синя зона плащам по 3 часа и на 5-тата Мин. след като повече не мога да плащам - скоба и така всяка седмица по 2 пъти поне! И се питам как в единия случай могат да са толкова бързи, а в другия години на ред да няма решение…

