реклама

Варненец: С хиляди молби ни оправиха пътеката, сега паркинга ни е яма след ВиК ремонт

10.10.2025 / 16:05 0

снимки: читател на Петел.бг

За паркинг към жилищен блок, чието състояние наподобява огромна яма, събираща дъждовната вода, сигнализира читател на Петел.бг.

"Бихте ли попитали Община Варна кога ще се оправи паркинга след ВиК ремонта в Цветния квартал, зад бл.11", пише възмутения варненец.

"С хиляди молби беше възстановена пътеката, която стана като пързалка (оставиха си ръцете). Кога ще се оправи в кавички и паркинга ", пита читателят.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама