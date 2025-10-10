Варненец: С хиляди молби ни оправиха пътеката, сега паркинга ни е яма след ВиК ремонт

снимки: читател на Петел.бг

За паркинг към жилищен блок, чието състояние наподобява огромна яма, събираща дъждовната вода, сигнализира читател на Петел.бг.

"Бихте ли попитали Община Варна кога ще се оправи паркинга след ВиК ремонта в Цветния квартал, зад бл.11", пише възмутения варненец.

"С хиляди молби беше възстановена пътеката, която стана като пързалка (оставиха си ръцете). Кога ще се оправи в кавички и паркинга ", пита читателят.

