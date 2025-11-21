Варненец: Този тротоар е опасен, особено за децата и възрастните

снимки: читател Пепел.бг

Сигнал за опасен тротоар и предполагаемо незаконно монолитно стълбище изпрати наш читател до редакцията на Петел.бг, както и до районния кмет на "Одесос" във Варна. Става въпрос за част от пешеходната зона на кръстовището на ул. "Марко Балабанов" и ул. "Иларион Макариополски".

По твърденията на нашия читател към днешна дата на посоченото място липсва тротоарна настилка, придружена от неравен и разрушен терен, който затруднява и реално застрашава безопасното преминаване на пешеходци, включително деца и възрастни хора.

"В непосредствена близост до контейнерите за битови отпадъци са налице разпилян боклук и счупени стъкла, които създават сериозен риск от порязвания и травми, както и от замърсяване и възникване на инфекции. Това е в противоречие с изискванията за поддържане на чистота и обществен ред на територията на общината по Наредбата за обществения ред на територията на Община Варна и Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, както и с целите на Закона за управление на отпадъците за защита на човешкото здраве и околната среда.", посочва будният варненец.

По думите му на описаното място е изградено и монолитно стълбище, което заема част от тротоара и представлява допълнително препятствие за пешеходците, включително за хора с увреждания, родители с детски колички и възрастни. "По информация на живущи и по видимото положение на място, стълбището повдига съмнения за незаконно строителство, извършено без съответните строителни книжа и разрешение, в противоречие с разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в частност относно дефиницията за незаконен строеж по чл. 225, ал. 2 ЗУТ.", пише още читателят.

Той твърди също, че в резултат на описаното опасно състояние вече е налице и инцидент – дете се е спънало на място и е получило наранявания по ръцете.

"Посоченото състояние е в противоречие и с изискванията за безопасна и достъпна пешеходна среда съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираните територии и в сградите, които предвиждат осигуряване на безопасно, безпрепятствено и достъпно пешеходно движение.", категоричен е варненецът, който отправя апел към компетентните служби в районната администрация да извършат незабавна проверка на място.

"Моля, да бъдат предприети спешни мерки за обезопасяване на тротоара, включително: почистване на разпиления боклук и счупени стъкла; възстановяване или полагане на безопасна тротоарна настилка; осигуряване на нормално и безопасно преминаване на пешеходци.

Да бъде извършена проверка за законността на изграденото монолитно стълбище – наличие на одобрен инвестиционен проект, разрешение за строеж и съответствие с действащия подробен устройствен план. При установяване на незаконен строеж, моля да бъдат предприети действия по реда на ЗУТ за премахването му.

При необходимост да бъдат дадени задължителни предписания на собствениците/ползвателите на имота за отстраняване на допуснатите нарушения и привеждане на мястото в съответствие с нормативните изисквания.", посочва читателят.

