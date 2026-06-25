Варненец: Внимавайте по велоалеята срещу Пожарната, че лято с гипс е кофти

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Е. Радев

За опасно препятствие, образувало се по велоалеята срещу Пожарната във Варна алармира буден гражданин.

"На вниманието на колоездачи, тротинетки, скейтове, ховъри и др., на велоалеята срещу пожарната има кофти дупка. Внимавайте, че лято с гипс е кофти.", предупреждава варненецът.

От поста си в социалните мрежи той апелира "също така за малко толерантност към пешеходци, ходещи по ръбчето на велоалеята". "Хълмистото подобие на тротоар е изцяло блокирано. За тези по средата на алеята няма оправдание.", посочва автора.

Редактор "Екип на Петел",

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