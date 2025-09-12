Варненец, държал три вида наркотици, остава в ареста

Снимка: Булфото

Обвинен в държане на наркотици с цел разпространение остава с най-тежката мярка за неотклонение. Това реши Варненският апелативен съд като разгледа жалбата му срещу първоинстанционния съдебен акт.

34-годишният мъж е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 4 септември е държал с цел разпространение високорискови наркотици: 204 г метамфетамин, 325 г марихуана и 140 г кокаин. Варненският окръжен съд е взел спрямо К. К. най-тежката мярка за неотклонение.

Адвокатите оспорват наличието на обосновано подозрение за авторството на деянието. Апартамент, в който са открити забранените вещества, е собственост на друго лице, така че държането им не може да се вмени на този обвиняем. Липсват и опасностите от укриване и извършване на престъпление, тъй като К. К. е неосъждан, няма висящи дела, нито криминалистически регистрации, смята защитата.

Представителят на Апелативната прокуратура бе на противоположно мнение за наличието и на трите предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Събраните доказателства в достатъчна степен подкрепят обоснованото предположение за съпричастност. Прокурорът постави акцент факта, че става дума за три вида наркотици, в големи количества и на значителна стойност. Обвиняемият не живее на постоянния си адрес и няма легални източни на доходи, реален е рискът и да се укрие, и да извърши престъпление, в това число разпространение на наркотици.

Варненският апелативен съд обърна внимание на изключително високия интензитет на престъплението. Достатъчно данни позволяват да се извлече обоснованото предположение, че К. К. е държал метамфетамин, марихуана и кокаин, при това с цел разпространение. Към настоящия момент не може да се заключи с категоричност на кой адрес точно живее обвиняемият. Той има връзка с няколко имота на свои роднини.

Адресът, който посочи в съдебното заседание пред втората инстанция, е този, от който е била иззета марихуана и на който живее малкото му дете. Това не дава сигурност, че от същия дом не би извършил престъпление в бъдеще.

Съдът обобщи: непостоянната териториална връзка на обвиняемия, липсата на законни доходи, голямото количество различни по вид вещества, държани на различни места и в домашни условия, при риск от контакт с тях на малко дете – всичко това показва, че изводът на Окръжен съд – Варна да задържи под стража 34-годишния мъж е категорично правилен.

Определението на апелативната инстанция е окончателно.

