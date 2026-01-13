Варненец, хванат надрусан зад волана, остана за денонощие в ареста

снимка: МВР

36-годишен варненец е задържан в Трето РУ за срок до денонощие. Той бил спрян за проверка вчера, надвечер и при направената проверка от служителите на реда с техническо средство, пътните полицаи установили, че мъжът се е качил зад волана след употреба на наркотични вещества - амфетамин.

Издаден му е талон за кръвна проба и по случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

