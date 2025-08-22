реклама

Варненец, с опасност за живота след самокатастрофа с ел. тротинетка, избяга от болницата

22.08.2025 / 09:43 1

Пиксабей

Варненец е с опасност за живота след като е самокатастрофирал с електрическа тротинетка, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Инцидентът е станал половин час след полунощ на ключов варненски булевард, в района на курорта „Св. Св. Константин и Елена“. Пострадалият е на 39 години, посочват от полицията. След удара веднага е бил отведен в болница от екип на Спешна помощ, където  е бил диагностициран с множество наранявания, в общо тежко състояние – с опасност за живота и отведен в шокова зала.

Мъжът, за който служителите на реда установяват, че е с влязла в сила присъда и обявен за издирване с Червена бюлетина, е избягал от болницата, веднага след прегледа. Към момента е намерен и под полицейска охрана в лечебното заведение.

 

kjk (преди 36 минути)
Рейтинг: 138893 | Одобрение: 15653
Осигурил си безплатното лечение!!!;)НамусенАнгелче

