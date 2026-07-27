Варненец е внесъл контрабандно 54 оръжия и 764 патрона във Великобритания в резервни гуми: Получи 12 години затвор

Кадър Национална криминална агенция на Великобритания

Българин е осъден на 12 години затвор, след като се е опитал да внесе контрабандно във Великобритания 54 пистолета и 764 патрона, скрити в резервни гуми. 57-годишният Петър Петров от Варна е бил спрян от служители на Граничната полиция на Източните докове на Дувър на 4 февруари, когато е пристигнал с нает Mercedes Sprinter, предаде Експрес

Сканиране на микробуса разкри аномалии. Служителите откриха 24 пистолета, опаковани в една резервна гума под превозното средство, и още 30 в друга гума отзад. Всеки пистолет имаше зареден пълнител.

Редактор "Екип на Петел",

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