Варненец и софиянец попаднаха в ареста след обиск
Пекселс
В рамките на няколко дни, полицаите от Първо РУ са задържали мъж от Варна на 38 години и жител от София - на 36-годишна възраст. След извършени проверки, служителите на реда са открили наркотични вещества у тях, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР - Варна.
По данни на полицията видно от направените експертни справки става ясно, че се касае за метамфетамин.
По случаите са образувани бързи производства, а нарушителите са задържани за срок до 24 часа.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!