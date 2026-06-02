Варненец и софиянец попаднаха в ареста след обиск

В рамките на няколко дни, полицаите от Първо РУ са задържали мъж от Варна на 38 години и жител от София - на 36-годишна възраст. След извършени проверки, служителите на реда са открили наркотични вещества у тях, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР - Варна.

По данни на полицията видно от направените експертни справки става ясно, че се касае за метамфетамин.

По случаите са образувани бързи производства, а нарушителите са задържани за срок до 24 часа.

