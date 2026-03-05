реклама

Варненец към общината: Докога ще паркираме колите си в това езеро на ул. "Карамфил" във Варна?

05.03.2026 / 09:03 1

Снимка читател на "Петел"

Варненец изрази възмущение от лошите условия за паркиране след дъжд край жилищен блок в Цветния квартал.

Искам да попитам Община Варна докога ще паркираме колите си в това езеро на ул. "Карамфил" - паркинга зад блок 11. При всеки дъжд е така. Малко езеро и много кал, заяви читателят на "Петел".

Уйо (преди 32 минути)
Рейтинг: 52358 | Одобрение: 7268
Хората пари дават дза имат езеро пред дома си, а тези недоволстват. Може ли такова нещо?

