Варненец към общината: Докога ще паркираме колите си в това езеро на ул. "Карамфил" във Варна?
05.03.2026 / 09:03 1
Снимка читател на "Петел"
Варненец изрази възмущение от лошите условия за паркиране след дъжд край жилищен блок в Цветния квартал.
Искам да попитам Община Варна докога ще паркираме колите си в това езеро на ул. "Карамфил" - паркинга зад блок 11. При всеки дъжд е така. Малко езеро и много кал, заяви читателят на "Петел".
