Варненец осъмна в ареста заради 10 шоколада
21.01.2026 / 13:39 0
Пиксабей
Вчера мъж, извършил кражба от супермаркет, осъмна в полицейския арест на варненското Второ РУ, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.
По данни на полицията 25-годишният варненец е отмъкнал 10 шоколада.
Вещите обект на престъпление са издирени и приложени към образуваното бързо производства.
