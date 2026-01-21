Варненец осъмна в ареста заради 10 шоколада

Пиксабей

Вчера мъж, извършил кражба от супермаркет, осъмна в полицейския арест на варненското Второ РУ, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията 25-годишният варненец е отмъкнал 10 шоколада.

Вещите обект на престъпление са издирени и приложени към образуваното бързо производства.

