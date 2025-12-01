Варненец от протеста в Морската ни столица: Бяха поне 17000 души
кадър: Нед Стоянов, фейсбук
Интересен коментар за протеста тази вечер във Варна от един от хората, които са били там.
Нед Стоянов отрази събитиети със снимки и видео, а ето какво обяви преди малко:
ВАРНА ВЪЗРОПТА!
Понеже съм човек на цифрите и математиката, накарах ChatGPT да анализира внимателно снимката от протеста, направена от мен преди минути. Взехме реалните размери на сградите и улицата, и на база тези данни изчислихме приблизителния брой хора.
Резултатът от детайлния анализ е ясен:
На снимката има около 17 000 души.
Затова, ако някой се опитва да ви убеди, че протестът е бил малък — просто не казва истината. Моето първоначално предположение се оказа точно в целта: между 15 000 и 20 000 души.
Днес във Варна хората категорично изразиха недоволството си от безобразията в държавата.
