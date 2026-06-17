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Варненец показва как се прави сърф

17.06.2026 / 09:13 0

Булфото

В малка работилничка на ул." 27-ми юли" варненският майстор Георги Василев се съгласи да покаже стъпките за изработването на един сърф.

От години сърф културата във Варна набира все по-голяма популярност, а сред хората, които оставят своя отпечатък върху нея, е и Георги – самоук майстор на сърфове.

Той сам изработва дъските си, като създава индивидуални поръчки за любители на вълните от Варна и страната.

За Георги правенето на сърфове вече 10 години е хоби и страст.

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