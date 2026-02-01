Варненец поздрави съседите си след снега в морската столица

кадър: Iliyan Staykov, Виждам те КАТ - ВАРНА

За едни снегът е проблем и тревога, за други повод за хубави моменти.

Докато някои шофьори закъсаха в иначе малкия сняг, то други граждани успяха да зарадват себе си и околните.

Варненец слезе пред входа на блока и изрисува всички коли с усмихнати личица.

Коментарите:

"Много свежо, браво"

"Еее, това е страхотно . Само някой темерут (съсед) не би се усмихнал като ги види"

Редактор "Екип на Петел",

