Варненец предлага колата си, за да зарадва абитуриент в нужда

кадър: Мариян Димитров, фейсбук

Страхотна инициатива е поел варненец. Той предлага възможност на абитуриент да бъде негов шофьор за бала. Изискването е само едно - това да е човек в нужда.

Ето и конкретната публикация на Мариян Димитров:

Здравейте! Предстоят балове, а всички знаем, че има хора, които НЯМАТ ВЪЗМОЖНОСТ да отидат в този ден на празненството си с някоя лъскава или нова кола. НЕ ПРЕДЛАГАМ ТАКАВА! Предлагам една РАЗЛИЧНА кола, с която за моя сметка бих закарал някой абитуриент на празника му. Ако имате такъв познат или сте самите вие, не се колебайте да ми пишете. Не е срамно да си беден, а по скоро да си евтин! Ще се радвам да видя усмивката на лицето на някой/я абитуриент/ка! Ще се погрижа за горивото и украсата на колата и най-вече за настроението на абитуриетнта/ката ПАК ПОВТАРЯМ, САМО ЗА ХОРА В НУЖДА!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!