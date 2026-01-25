Варненец предупреждава: Внимавайте с отсечката между Девня и Неофит Рилски

Снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ - Варна", Ив. Александров

За промяна по ремонтираната отсечка между Девня и село Неофит Рилски, където към Нови пазар продължава ремонтът предупреждава жител на морската столица във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

"Новото е, че кръстовището на село Неофит Рилски с главния път и разклона за детелината на магистралата (до Исторически парк) вече е КРЪГОВО ДВИЖЕНИЕ!!!", пише той.

"От известно време има разчертан кръг, отскоро видях, че има и табели за това. Идващите от магистралата или селото вече НЯМАТ стоп, имат знак за кръгово + знак Б1, идващите от Девня към Нови пазар също. Кръговото е само чертеж на асфалта, нощем не се вижда до момента, в който не го стигнеш и не се загледаш в маркировката (по-рано и знак нямаше), знакът е малко встрани", обяснява още шофьорът.

"Не е повдигнато, няма ограничители, само маркировка. Внимавайте, защото срещам много хора, които са свикнали по старому и пердашат през пътя. Много от същите преди не спазваха и двата стопа, сега съвсем си карат през кръстовището. Няма го отбелязано в навигация, нощем не се вижда, не е осветено, не е добре оформено и видимо е сериозна предпоставка за инциденти, особено като се пусне целият път към Нови пазар. Просто внимавайте и следете пътната обстановка. Да не се вкарате в беля", завършва варненецът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!