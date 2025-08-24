Варненец продава "гангстерско" БМВ
Кадър Тик Ток
Варненец продава една "гангстерска F-десетка", пише Факти.
От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за автомобили, пише Факти.
От Факти представят, избран клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.
@damyanoff13 BMW F10 530D 245кс. 2012г. 25 000лв Възможност за лизинг с 30% пъроначална вноска без доказване на доходи 100% одобрение #fyppppppppppppppppppppppp #foryou #bmwmotorsport #mperformance ♬ Тётка чёрной масти - Гио Пика
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!