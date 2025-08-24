реклама

Варненец продава "гангстерско" БМВ

24.08.2025 / 12:56 0

Кадър Тик Ток

Варненец продава една "гангстерска F-десетка", пише Факти.

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за автомобили, пише Факти.

От Факти представят, избран клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.

@damyanoff13 BMW F10 530D 245кс. 2012г. 25 000лв Възможност за лизинг с 30% пъроначална вноска без доказване на доходи 100% одобрение #fyppppppppppppppppppppppp #foryou #bmwmotorsport #mperformance ♬ Тётка чёрной масти - Гио Пика

 

 

