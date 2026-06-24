Варненец с 3 промила блъсна паркирани коли и заплаши потърпевшите с пистолет

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Гостите на три сватби попаднаха в центъра на криминален сюжет във Варна

Блъскане в паркирани коли и вадене на пистолет - гости на три различни сватби във Варна стават свидетели на такива действия на пиян шофьор, който се врязва в няколко автомобила и заплашва потърпевшите. Мъжът проявява агресия и към пристигналите на място полицаи. А гостите, тръгнали към празничните церемонии, едва не ги пропускат, докато дават показания.

„Беше като сцена от филм на ужасите”, разказва Иво Иванов. „Паркирам, гася двигателя. В колата сме аз, жена ми, детето и майка ми. Единствено тя беше отворила вратата, за да слезе. В същото време се чу свистене на гуми и мръсна газ. Видях в огледалото как една кола лети неконтролируемо. И тогава ни удари с бясна сила от страната на детето ми. Майка ми изхвърча на тротоара. Представете си какъв удар е бил. Помислих си най-лошото”, разказа Иванов.

„Чух сблъсък и видях как паркирана кола се мести сама и се удря в друга”, разказва Денис Гаров. „След това шофьорът продължи нагоре по улицата и се удари във втори автомобил. Колата му вече беше потрошена. Докато размахваше пистолет, отправяше заплахи като: „Ще ви застрелям!“, „Ще ви убия!“. Първо не искаше доброволно да излезе от автомобила. Полицията трябваше да го извади насила”, разказа Гаров.

„Беше страшно. Имаше много хора, имаше деца”, разказа Дария Георгиева. „Показвах на братовчед ми къде да спре. След това чух трясък и видях прах. Ударени бяха две коли”, каза Георгиева. „Беше с 2,87 промила алкохол. Съпругата му беше с него”, разказа Георгиева.

„Никой не знаеше, че оръжието е бутафорно. Всички се изпокриха зад колите”, разказа още свидетелката.

Главен инспектор Иван Димитров обясни, че мъжът е извадил пневматично оръжие, тип еърсофт.

„Около 14:30 часа получихме сигнал за ПТП с евентуално употребил алкохол шофьор. Докато екипите пътуваха към мястото на инцидента, получихме втори сигнал, че шофьорът е въоръжен. Веднага насочихме втори екип и служители на „Пътна полиция”. Колегите задържаха лицето”, каза главен инспектор Димитров.

По думите му мъжът е неосъждан, но в миналото е водена проверка срещу него за хулиганска проява.

„След като е задържан, материалите са докладвани на дежурен прокурор и са образувани две досъдебни производства. Едното е за хулигански действия и се води от Първо районно управление, а другото - за управление на лек автомобил след употреба на алкохол”, обясни инспектор Димитров.