Варненец спечели отличието „Студент на годината“ на Софийския университет

Снимка личен архив

Станимир Тодоров Илиев, студент по право в V курс на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, е тазгодишният носител на отличието „Студент на годината“ в категория „Правни науки“. Родом от гр. Варна, той е пример за млад човек, който съчетава задълбочена академична подготовка, обществена активност и искрен стремеж към личностно и професионално развитие.

Интересът на Станимир към правото и литературата се проявява още в ранните етапи на неговото образование, а с времето се превръща в устойчива посока на развитие.

В рамките на юридическата наука най-силно го привличат гражданското право и международното частно право - области, в които той открива едновременно интелектуално предизвикателство и възможност за реален принос към обществото.

През академичното си развитие студентът участва в редица конкурси за правни есета и научни разработки, чрез които развива аналитичното си мислене, юридическата аргументация и умението да защитава последователно своята позиция. Наред с това той натрупва и ценен практически опит в адвокатски и нотариални кантори, където добива реална представа за прилагането на правото в професионална среда.

От 2025 г. Станимир е част и от Академия за младежко участие 2 – програма, насочена към развитието на активни млади хора с интерес към гражданското участие, публичните политики и демократичните процеси. В рамките на обучението си той участва в кръгла маса в Народното събрание на Република България, където представя своята визия за развитието на България, поставяйки акцент върху младежките политики, ролята на правото като инструмент за устойчиво обществено развитие и необходимостта от защита на гражданските права.

Активността му не се изчерпва само с академичната и обществената сфера. Станимир Илиев е член на клуб „Европеистика“, където задълбочава познанията си по европейските политики и правото на Европейския съюз.

Участието му в дискусии, анализи, семинари и организация на събития е допринесло за изграждането на умения за разбиране на европейските институции и за прилагането на европейското право в контекста на националните правни системи. По инициатива на клуба той е включен и в посещение на Европейския парламент в Страсбург, Европейския съд по правата на човека и Съвета на Европа – преживяване, което допълнително разширява мирогледа му и затвърждава интереса му към европейското правно пространство.

Получаването на наградата „Студент на годината“ за него е не само признание, но и морална отговорност. „Радвам се, че по пътя към знанието аз останах верен на себе си. Никога не съм завидял на успехите на някой друг колега и най-важното – останах добър човек“, споделя той в своята реч. Тези думи ясно очертават неговото разбиране за успеха – не като съревнование на всяка цена, а като съхраняване на ценности, почтеност и човечност по пътя към професионалната реализация.

Наградата му бе връчена от д-р Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет за периода 2021–2025 г., което придава на отличието още по-голяма тежест и символична стойност.

За Станимир това признание е не само чест, но и стимул да продължи да се развива с още по-голяма отговорност, амбиция и последователност.

Призът “Студент на годината“ за него е резултат не просто от академични успехи, а от цялостен път на изграждане като студент, като бъдещ юрист и като личност. Той съчетава задълбочена теоретична подготовка, практически опит, гражданска ангажираност и уважение към стойностите, които правят един млад човек готов да носи отговорност в обществото. Именно в това се крие и силата на неговия пример — в убеждението, че знанието има смисъл тогава, когато е съпроводено с характер, постоянство и доброта.

Редактор "Екип на Петел",

