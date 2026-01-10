Варненец за обмяната на стотинки: Подложени сме на банков терор, искат ми 5-6% комисионна

кадър БНТ

В касите на териториалните поделения на "Дружеството за касови услуги" в столичния квартал Овча купел, в Пловдив, Варна, Бургас и Плевен също ще се извършва обмяна на банкноти и монети от левове в евро, предаде БНТ.

Във Варна повечето от чакащите са избрали съботата, защото е по-спокойно от делничните дни. Много от тях за първи път ще обменят левове в евро, други са тук, за да обменят монети, събирани през годините. Касата на БНБ във Варна ще е отворена до 16 часа.

“Монети, които съм събирал във времето и отново сме принудени на банков терор, буквално. В няколко банки ми поискаха 5-6% комисионна, за да ги сменя, при положение, че в банките нямат монетоброячни машини”, коментира чакащ на опашката.



