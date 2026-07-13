Варненецът Виктор Попов: Бях в тежък период и се радвам, че успях да се измъкна от Полша

Кадър ФК Арда Кърджали

Виктор Попов, който подписа договор с Арда Кърджали преди около месец, застана пред камерата на ARDATV за да разкаже, защо е приел офертата, интересни неща около неговия живот, както и какви са целите, които иска да постигне с тима.

„Чувствам се много добре. Момчетата са много добре настроени. Смятам, че бързо се сработих с колектива, понеже с повечето от тях се познаваме много добре. Играл съм срещу някои от тях, а с други съм бил заедно в младежкия и мъжкия национален отбор", заяви футболистът, който тръгна от школата на Черно море.

"В началото ми беше малко странно, но хубавото е, че се познавам с доста от момчетата и отборът на Арда разчита доста на български футболисти. Ако не се лъжа сега в отбора има само трима чужденци. Това е похвално за български отбор да разчита предимно на български футболисти“, добави още варненецът, цитират от БТА.

Защитникът говори за престоя си в Полша, където игра за Корона Киелце: „Аз бях в един тежък период и се радвам, че успях да се измъкна от Полша. Няма да се оправдавам с контузии и други работа, просто там не потръгнаха нещата. Радвам се, че Арда показа сериозен интерес към мен и се разбрахме. Спортният директор Ивайло Петков се свърза с мен“.

Редактор "Екип на Петел",

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