Варненка: Безобразие! Трудно се минава с кола!

Снимки: Фейсбук, П. Иванова

Безобразие! Трудно се минава с кола! Това написа варненка, пускайки във фейсбук снимки на сметище, което се е образувало до пътя за село Каменар.

Разхвърляните боклуци са в началото на улица "Праскова", уточнява тя.

Според коментиращи всяка седмица натрупаните боклуци на нерегламентираното сметище се почистват, но много бързо се натрупват отново.

Мисля, че недобросъвестни лица си донасят отпадъците до точно това място, защото няма сгради достатъчно наблизо и се чувстват анонимни и ненаблюдавани, смята гражданка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!