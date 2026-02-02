Варненка: Днес паднах на леда и си ударих главата, благодаря на всички, които ми помогнаха

илюстрация: Булфото

Истински приключение за мнозина беше днес движението във Варна. Това се отнася както за шофьорите, така и за пешеходците.

Един сигнал илюстрира прекрасно ситуацията в днешния ден от морската ни столица.

Ето какво написа варненка във фейсбук:

"Днес по обяд -02.02.26-та, колкото и да внимавах, се подхлъзнах на ул. Хан Севар точно на пешеходната преди Спиди. Ударих си главата, лежах върху леда и ми беше черно. Благодаря на хората, които спряха . От към ДГ Моряче минаваше и патрулка на 3-то РПУ, предполагам. Един от полицаите ме вдигна и ме отведе до аптеката. Предлагаха да повикат бърза помощ, но отказах. Главата ми бучеше и успях да промълвя тихо само "Благодаря" на полицаят. Пиша това сега, за да благодаря на всички,които ми оказаха помощ. "

