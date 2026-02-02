реклама

Варненка: Днес паднах на леда и си ударих главата, благодаря на всички, които ми помогнаха

02.02.2026 / 23:40 2

илюстрация: Булфото

Истински приключение за мнозина беше днес движението във Варна. Това се отнася както за шофьорите, така и за пешеходците.

Един сигнал илюстрира прекрасно ситуацията в днешния ден от морската ни столица.

Ето какво написа варненка във фейсбук:

"Днес по обяд -02.02.26-та, колкото и да внимавах, се подхлъзнах на ул. Хан Севар точно на пешеходната преди Спиди. Ударих си главата, лежах върху леда и ми беше черно. Благодаря на хората, които спряха . От към ДГ Моряче минаваше и патрулка на 3-то РПУ, предполагам. Един от полицаите ме вдигна и ме отведе до аптеката. Предлагаха да повикат бърза помощ, но отказах. Главата ми бучеше и успях да промълвя тихо само "Благодаря" на полицаят. Пиша това сега, за да благодаря на всички,които ми оказаха помощ. ❤"

robotron2000 (преди 1 час)
Рейтинг: 55661 | Одобрение: 1651
днеска бях с хубави обувки! работнически купени от западна европа! и мога да ви кажа още сме комунизъм тука! в западна европа още се продават по хубави неща отколкото в източна европа! ама нямат плъзгане и топлят добре! 
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 178601 | Одобрение: 19066
Трябва да слагаме каските и котките !!!;):errm:Усмивка

