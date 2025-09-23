Варненка: Днес разбрах какъв плод дават тези красиви бели цветове - бойлер!

Кадър И. Димитрова, Забелязано във Варна

Варненка показа доста интересна гледка в района на Спортната зала.

Ето какво пише тя:

Винаги съм се чудила, тези красиви, огромни, бели цветове, какъв плод дават. И о, чудо! Днес разбрах - бойлери раждат. Ако някой иска да го откъсне, намира се в градинката между Морското и булевард Княз Борис, до Спортната зала. Мисля, че е добре узрял, щото е там от близо месец. Красота!

