Варненка: Ето какво ми каза Баба Вили на 86 години, която продава на сергия в подлеза на Кадетралата

Кадър Ц. Павлова, Забелязано във Варна

Гражданка разказа една напълно човешка и градска история от Варна в няколко снимки.

Ето какво пише тя:

Здравейте,

Днес си купих ръчно плетиво от една много мила жена баба Вили на 86 години, която продава на сергия в подлеза до Катедралата („Успение Богородично“). Като го взех, тя ми каза: „Ти ми правиш сефте“... Ако минавате оттам — усмихнете ѝ се, кажете едно „браво“ или си вземете нещо дребно. Това много ще я зарадва.

Весел празник утре !", пише тя.

