Варненка: Хвалим се, че градината ни вече е напълно осветена, а Крайбрежната алея тъне в мрак

За липса на осветление по Крайбрежната във Варна алармира читателка на Петел.

"През последните дни ми направи впечатление хубавата новина, че алеите в Морската ни градина са напълно осветени. Адмирации за постигнатото! Но с настоящия мейл до вас аз искам да ви запозная с осветеността на успоредната Алея Първа в нашата Морска градина - там цари пълна липса на осветление", пише Надежда Евгениева.

"Аз спортувам всяка сутрин и заедно с още голям броя варненци си правя джогинга покрай морето. Още от месец декември, когато започна ремонтът на една част от Алея Първа, осветлението беше отрязано. В момента долу, край морето, е пълна тъмница - мястото е неприятно и доста опасно, свети по една случайна крушчица от две будки по трасето. Липсва осветление от бар Норд до участъка след Топлата вода и от трета буна до Сийсайд. Звъннах преди дни в кметство Приморски и се свързах с една дама, отговорна според сайта за ресор Осветление. Осведомих я за ситуацията, но тя дори не знаеше дали Алея Първа е към тяхното кметство!", пише още варненката.

И добавя: "Питам се: Нима половин милионен град като Варна може да си позволи липсата на каквото и да е осветление по тази красива алея при положение, че това е едно от малкото общо достъпни места за толкова много бегачи, спортисти, разхождащи се, рибари, собственици на животни и т.н.? Тотална тъмнина, като в средата на 19-ти век! А се хвалим, че Градината ни вече е напълно осветена! Нека някой от Общината да дойде и да види, ако има смелостта да се озове в 6 часа сутринта на Алея Първа..."

Да си кротуваш и траеш не е решение, необходими са дела, завършва тя.

Припомняме, че се очаква реализацията на Крайбрежната алея във Варна да промени картината там и да има ново осветление.

