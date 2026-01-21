Варненка: И полицаите са хора и са готови да помогнат винаги

Снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ - Варна", Св. Ангелова

За добро дело разказа жителка на морската столица във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

"Искам да покажа един пример за това, че полицаите са ХОРА и са готови да помогнат винаги, когато има нужда, на фона на цялото обществено мнение срещу тях", пише тя.

Случката, на която дава гласност, е от тази сутрин. Възрастен човек е паднал по стълбите на магазин. Точно в този момент оттам е преминавала полицейска кола.

"Полицаите веднага отбиха и слязоха да помагат. Вдигнаха човека и останаха при него, за да се уверят, че е добре", добавя още жената.

На фона на това, че редица хора преминават и остават безучастни, това е пример, който трябва да бъде показан, заявява тя.

