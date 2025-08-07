реклама

Варненка: Как е възможно? Близо до Еконт и Спиди

07.08.2025 / 10:25 2

Кадър Забелязано във Варна, Д. Иванова

Страшна кочина на улица във Варна.

Ето какво пише гражданка:

Как е възможно?

Варна- ул. “Стара планина”, близо до Еконт и Спиди.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 13 минути)
Рейтинг: 134049 | Одобрение: 15259
В държавата на прасетата това се счита за екстра!!!Ухилен:devil::woot: Тука е рая на клошарите!!!:devil:Ангелче:woot:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама