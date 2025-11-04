Варненка: От 29 години живея тук и винаги е имало контейнери и никога не са били достатъчни

Кадър Фб

Гражданка алармира за проблем във Варна.

Повод да пиша са премахнатите два контейнера за отпадъци пред блок112 в кв. "Младост" в гр. Варна. Случката е от края на М. 10.2025г. Без обяснения, ей така някой, някак си решава и слага табелка, че вече контейнери няма да има на специално осигуреното за тях място.

Чудовищно дискриминационно за живущите в блокове: 112, 108 /1 и2 вход/ и 110/от вход 3 до вход8/.

Изискват от нас да сме съвестни граждани, а ни ощетяват от права и ни поставят при неблагоприятни условия да да си изхвърля ме отпадъците на отдалечени места.

Нечовешко е!

От 29 години живея там и винаги е имало контейнери. Никога не са били достатъчни дори за толкова народ. И защо след като фигурират в графика на кметство "Младост" изчезнаха безследно?!"

