Варненка: Превърнаха детска площадка в кръчма на открито

Детска площадка във Варна се превърна в място за алкохолни събирания, пушене и слушане на силна музика, съпроводено с "масови кючеци". За това алармира читателка на Петел.бг, която призовава Общината и родителите площта, отредена за игра на малчуганите, да си запази статута.

Ето какво разказа възмутената жена:

"Искам да обърна вниманието на всички граждани и най-вече на общинските органи относно непристойното поведение на определени родители на детска площадка, намираща се във варненския кв. "Младост", пред блок 108, вх.1 А.

Площадката, създадена с цел безопасна игра и спокойствие за нашите деца, все по-често се превръща в място за алкохолни събирания, пушене, силна музика и дори танци тип "масови кючеци".

Някои от нередностите, които редовно се наблюдават:

Разпъване на маси и столове, сякаш е семейно барбекю, а не детска площадка;

Пиене на алкохол на открито – в присъствието на деца;

Пушене и хвърляне на фасове;

Силна музика и кючеци, които нарушават спокойствието на околните и са напълно неуместни в детска зона;

Липса на елементарна култура и уважение към останалите родители и деца.

Снимане, без разрешение, на децата с цел подигравки, както и отказ за спиране на снимането след молба на детето, което е потърпевшо;

Такова поведение е не само недопустимо, но и противозаконно според Наредбите за обществения ред и правилата за ползване на детските площадки. Най-лошото е, че децата наблюдават това и го възприемат за “нормално”.

Призовавам Общината и полицията да обърнат внимание на случващото се и да започнат контрол над площадките – чрез проверки, табели с правила и при нужда – санкции.

Нека върнем детските площадки на децата, а не да ги превръщаме в кръчми на открито.

С уважение,

[Анонимен родител / Загрижен гражданин /"

