Варненка: Приложението Mpark дава грешна зона при плащане!

кадър: "Виждам те КАТ Варна"

За проблем с приложението Mpark във Варна алармира водачка във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

"Приложението Mpark може да дава ГРЕШНА зона при плащане!", предупреждава варненката.

"Днес бях в Синя зона, но приложението ме позиционираше в Зелена зона. Платих за Зелена, но получих скоба за неплатен престой в Синя! Дори с активен GPS, то показвше грешна зона.", посочва потърпевшата.

"ВИНАГИ ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗНАЦИТЕ НА УЛИЦАТА, НЕ РАЗЧИТАЙТЕ САМО НА GPS-а на приложението! Проверявайте два пъти, за да си спестите пари и нерви!

Дори служителите, които ми свалиха скобата, видяха че показва, че съм в зелена зона, но ми взеха глобата и ме пратиха да си подавам жалбата…", пише още "постарадалата".

"Не е само от днес! Влизам и излизам от приложението докато ме локализира правилно. Или давам от стрелките под картата, в коя зона съм и така плащам. В Чайка редовно му е трудно да ме локализира като Зелена зона, беЗ да съм близо до гранична със синя.", "Неточната работа на GPS я забелязах още в началото и винаги ръчно си избирам зоната.", "Проблема е по скоро в GPS позиционирането.От може би месец забелязвам,че точката се разминава с по 30-40 метра на моменти.Преди това,рядко превишаваше 10 м. Дали покрай тази война или ...не знам,но нещо се случва", посочват членове на групата.

"Това се случва на границите между синя и зелена зона. На мен се случи на ул. Царевец. MPark ме маркира автоматично в зелена, а аз бях в синя. Принципно Царевец си е синя отдавна и го знаех, но да, хубаво е да се поглеждат знаците", пише друг последовател на "Виждам те КАТ Варна".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!