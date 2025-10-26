Варненка: Ул. "Глаголица" е смрад и кочина от 10 дни
26.10.2025 / 12:49 0
снимки: читател Петел.бг
За преливащи контейнери с боклук на ул. "Глаголица" във варненския квартал "Младост" сигнализара читателка на Петел.бг.
По нейни данни кофите за смет не са чистени от 10 дена.
"Нямаме друга надежда в този град. Няма институция, на която да не съм звъннала да помоля за този ад, това е смрад и кочина", пише читателката ни.
