Варненка: Ул. "Глаголица" е смрад и кочина от 10 дни

снимки: читател Петел.бг

За преливащи контейнери с боклук на ул. "Глаголица" във варненския квартал "Младост" сигнализара читателка на Петел.бг.

По нейни данни кофите за смет не са чистени от 10 дена.

"Нямаме друга надежда в този град. Няма институция, на която да не съм звъннала да помоля за този ад, това е смрад и кочина", пише читателката ни.

