Варненка: В автобус 39 станах свидетелка на нещо хубаво

Пиксабей

Гражданка от Варна разказа за нещо прекрасно, на което е станала свидетел в автобуса:

Вчера в автобус 39 станах свидетелка на нещо хубаво. Качи се възрастен мъж- дядо, видимо болен и седна. Контрольорката ме провери, показах и картата си.( за тези, които ще кажат А ти защо не му даде пари? Ами защото нямах никакви в себе си.) След това му поиска карта, той каза, че няма, каза му да си купи билет, нямал пари и не знаел как се работи с машината. Тогава тя му каза да слезе и той се запъти към вратата. И след това друг възрастен мъж му подаде 2лв и контрольорката му купи билет. След 3 спирки дядото слезе и остави билета на пейката на спирката, за някой друг който няма пари и билет...Все пак доброто го има и е заразно!

Коментарите не закъсняха:

Това е безобразието в нашият градски транспорт. Не стига че не им работят устройствата , а на всичко отгоре се държат нагло със стари и безпомощни хора . Градски транспорт Варна , оправете се системите за плащане . А тези девойки , които ни проверяват , научете ги къде се намират

