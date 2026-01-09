Варненка: Възрастен шофьор помете майка ми на пешеходна пътека до Макдрайв и избяга

Снимка: Petel.bg, илюстративна

"Днес майка ми беше блъсната на пешеходна пътека във Варна — зад McDrive, до аптека и детска градина, в района на Фратели и Лятно кино „Тракия“ около 11:50 ч. Тя пресичаше там, където пешеходците имат законно предимство. Беше ударена от възрастен шофьор, който избяга от мястото на инцидента, обяснявайки се с „не ви видях“. Това написа варненка във фейсбук страницата "Виждам те КАТ - Варна".

Според нея такова оправдание е недопустимо. "В XXI век, в европейска държава, е неприемливо на такова място да няма камери, които да гарантират безопасността на всички. За щастие, на мястото имаше свидетели, които се притекоха на помощ — донесоха вода и останаха до майка ми след като шофьорът избяга. Благодарна съм на тези хора", пише още тя.

"Майка ми е успяла да види колата и регистрационния номер, който завършва на 5133, като автомобилът е малка, обикновена, тъмносиня кола. Ако някой е видял инцидента или разпознава марката на автомобила, моля да се свърже с мен", допълва още жената.

Според нея има възраст, в която човек трябва честно да си признае, че вече не може да шофира безопасно. "Моят дядо преди години направи това и просто спря да шофира. Този шофьор също трябва да го направи. За щастие, майка ми е само с натъртвания. Но днес беше тя. Утре може да е някой друг", смята варненката.

И добавя, че майка ѝ ще си търси правата, но споделя за случая, за да покаже какви неща се случват все още в "нашата „държава на абсурдите“. И да призова не само институциите, но и хората, да поемат отговорност — да настояваме за по-строг контрол върху възрастните шофьори, поставяне на камери и реални мерки за безопасност на пешеходните пътеки, особено около детски градини и оживени улици. Това е начин да се предотвратят бъдещи трагедии и да не се стига отново до подобни случаи", категорична е тя.

