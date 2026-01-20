Варненка: Все още има хора, които проявяват човечност

Снимка: Булфото, илюстративна

Все още има хора, които проявяват човечност. Това написа във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна" жителка на морската столица, за да благодари на таксиметров шофьор.

Той ѝ помогнал да си върне забравената в автобус от "Градски транспорт" чанта.

"Искам да благодаря на таксиметровия шофьор, който ме качи на спирка "Тракия", за да ми помогне да стигна автобус 41, в който беше останала чантата ми с документи", написа тя.

Шофьорът се съгласил да помогне независимо, че разбрал, че жената е останала без пари. "Успях да си взема раницата с всичко в нея", пише още варненката.

Публикацията събра над 2 хиляди харесвания в социалната мрежа. На въпрос дали го е почерпила, тя отговаря, че си е платила сметката и го е почерпила. Безкрайно съм благодарна, че все още има добри хора, добавя още жената.

