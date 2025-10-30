Варненка роди 6 деца и изостави всяко от тях

Пиксабей

Варненка родила шест деца и изоставила всяко от тях – Магдалена вече има приемна майка

Жена от Варна е родила шест деца, като непосредствено след всяко раждане е напускала родилния дом, оставяйки новородените. Това става ясно от информация, публикувана от Община Варна относно приемното родителство, предаде Нова Варна

Шестото бебе – Магдалена, вече живее в приемно семейство

Последното дете – 3-месечната Магдалена, е настанено при приемната майка Екатерина Тончева още на десетия ден от своето раждане. На невръстното момиченце е осигурена необходимата грижа, спокойствие и любов, съобщават от пресцентъра на общината.

Социалните работници посочват, че биологичната майка е напуснала болницата веднага след раждането и не може да бъде открита на територията на Варна. Причините за това нейно решение остават неясни, но е категорично, че те не са свързани с бедност, информира „24 часа“.

Предстои отнемане на родителските права и търсене на осиновители

Магдалена ще остане при Тончева, докато приключи административната процедура по служебно отнемане на родителските права на биологичната й майка. След медицински изследвания, социалните служби ще предприемат стъпки към намирането на подходящи осиновители, които да предложат стабилна семейна среда.

Опитен приемен родител

От 2013 г. досега Екатерина Тончева е отгледала близо 30 изоставени бебета. Повечето от тях са успешно осиновени, а две са върнати в биологичните им семейства – пример за отдаденост и професионализъм в грижата за най-уязвимите.

Как да станете приемен родител във Варна?

Община Варна напомня, че кандидатите за приемни родители трябва да отговарят на определени условия:

Да бъдат пълнолетни, в добро здравословно състояние и с желание да отглеждат дете

Минимум основно образование

Липса на съдебни присъди или висящи наказателни производства

Да не са под запрещение и да нямат ограничени родителски права

Да осигуряват подходящи материални условия и лично пространство за детето

Да не страдат от СПИН или тежки заболявания по Закона за здравето

Готовност за сътрудничество със социалните служби

Приемните родители във Варна имат ключова роля за осигуряване на бъдеще за деца, лишени от грижа и внимание.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!