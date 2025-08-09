Варненка стана Мис Созопол

снимка: Десо Димитров

Снощи в приказната атмосфера на замъка „Влюбен във вятъра“ край Равадиново се проведе един от най-чаканите конкурси за красота – „Мис Созопол 2025“, част от веригата „Мис България“. Организатор на събитието бе г-жа Ваня Маринова от модна агенция „Интерсаунд – Бургас”, която за пореден път доказа, че умее да превръща конкурсите си в истински спектакъл, съобщи представител на победителката.

Сред десетките красавици, борещи се за престижната титла, една млада дама успя да спечели не само сърцата на журито, но и любовта на публиката – Тифани Стефанова от Варна. Едва на 18 години, с ръст 170 см и перфектни мерки 87/59/88, Тифани впечатли с грация, чар и самочувствие, достойно за професионален подиум.

Красавицата е откритие на на модния и PR експерт от Варна Десо Димитров, вече близо три години работи като модел, не крие амбицията си да продължи кариерата си и в модния дизайн. В момента тя завършва специалност „Моден дизайн“ в Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн във Варна. Зодия Телец, тя е известна сред приятелите си с упорития си характер и любовта към изкуството – рисуването, създаването на дрехи и позите пред обектива.

В „Мис Созопол 2025“ Тифани не само покори журито, но и стана абсолютната любимка на публиката, получавайки овации при всяко свое появяване. За своята харизма и стил тя бе отличена с няколко специални награди включително и Лице на замъка “Влюбен във вятъра”, което превърна вечерта ѝ в триумф.

Със своето присъствие, чар и талант, Тифани Стефанова показа, че бъдещето ѝ в модния свят е повече от обещаващо. Ако конкурсът в Равадиново е бил приказка, то за Тифани това е само началото на една вълнуваща история, която тепърва ще се пише на модните подиуми у нас и по света.

