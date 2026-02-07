Варненка за улица в синята зона: Страшни кратери, страшни дупки!

Снимки: Фейсбук, "Забелязано във Варна", Д. Стоянова

Окаяното състояние на улица в район "Приморски" показва жителка на морската столица във фейсбук групата "Забелязано във Варна".

"Една от многото разбити улици в града ни - зад кметство "Приморски" (уж център)!", пише тя към снимките, които е публикувала.

"Кога ли ще дойде реда и на него участък, а толкова е трудно да се движи човек с кола или детска количка! Страшни кратери, страшни дупки! И всичко това в синя зона...", възмущава се тя.

На въпрос защо бебешката количка не е на тротоара, а по пътя, варненката отговаря така: "Тротоарът е широк под метър, количка не може да мине! А инак автомобилите са си паркирали на платното! Всичко е синя зона! На тротоара има и периодично положени стари циментови саксии! Да се чуди човек да ги заобикаля ли, да лети ли, да се спъва в тях ли?"

