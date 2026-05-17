Варненката Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“

Кадър Youtube

Дара ще бъде предложена за удостояване със званието „Почетен гражданин на София“. Новината съобщи общинският съветник от ГЕРБ-СДС в СОС Антон Хекимян, като определи триумфа ѝ като исторически успех за България, предава Нова телевизия.

По думите му победата на Дара представлява безапелационен пробив за страната и столицата, който я поставя във фокуса на световната сцена и носи силно усещане за национална гордост. Той подчертава, че успехът идва в юбилейното 70-о издание на Евровизия и се случва точно 21 години след първото участие на България в конкурса през 2005 г., което придава допълнителна символика на постижението.

Инициативата за присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ ще бъде внесена единодушно от Консултативния съвет към комисията по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет. Предложението е направено от Иван Виделов и подкрепено от редица обществени фигури, сред които Антон Хекимян, Вили Лилков, Веселин Калановски, Гергин Борисов, Ивайло Костадинов и доц. Михаил Груев.

В позицията се подчертава, че Дара от години се утвърждава като професионален и вдъхновяващ артист, който служи за пример на младото поколение. Тя е представена като символ на талант, дисциплина и постоянство, доказващ, че успехът се постига с труд и отдаденост.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!