Варненска местност остана без вода в неделя

снимка: Булфото

Една местност край Варна е без вода в неделя.

Това съобщават от ВиК.

Поради предизвикана повреда от външна фирма до около 16 часа част на сухо ще са абонатите в местност Траката.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!