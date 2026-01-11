Варненска местност остана без вода в неделя
11.01.2026 / 11:00 0
снимка: Булфото
Една местност край Варна е без вода в неделя.
Това съобщават от ВиК.
Поради предизвикана повреда от външна фирма до около 16 часа част на сухо ще са абонатите в местност Траката.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
