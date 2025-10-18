Варненска местност остана без вода в събота
Една местност край Варна ще е без вода днес.
Това съобщиха от ВиК.
От 10 часа до около 16 часа на сухо ще са абонатите в местност Манастирски рид.
