Варненска местност остава без вода до 17:00 часа днес
02.01.2026 / 10:30 0
снимка: Булфото
Една местност край Варна оства без вода в петък.
Това съобщават от ВиК.
От 9:00 ч до около 17:00 ч, на сухо ще са абонатите от м.Лазур,по пътя за с.Константиново.
