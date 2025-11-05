Варненска област в пълна готовност за зимата

Снимка: Булфото, архив

Варненска област има пълна готовност за зимата. Това информира проф. Андрияна Андреева, областен управител на Варненска област, след заседанието на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия.

Община Варна няма сключени договори със снегопочистващи фирми, но след проведена процедура, има по двама кандидати за районите "Одесос", "Аспарухово" и "Вл. Варненчик". За "Младост" и "Приморски" все още няма, желаещи фирми да поемат дейността, ще бъде обявена нова поръчка, предава Радио Варна.

От останалите общини, Бяла няма договори, ще ползва техника на земеделски фирми.

