Варненската асоциация на туроператорите: Съдействаме на блокирани българи в Близкия изток, няма бедстващи или изчезнали
Пиксабей
Няма бедстващи български туристи в района на Близкия изток въпреки усложнената обстановка.
Това каза в ефира на Радио Варна Юлиан Бонев от Варненската асоциация на туроператорите и туристическите агенции. По думите му към момента няма данни за пострадали или изчезнали наши сънародници, а ситуацията, въпреки че динамична, е под контрол.
Рано или късно всички ще се приберат, подчерта Бонев. Той посочи, че туроператорите поддържат постоянна връзка както с организирани групи, така и с индивидуални туристи. Дори хора, пътували самостоятелно, търсят съдействие от агенции заради усложнената обстановка, каза той.
Бонев обърна внимание на факта, че в Обединените арабски емирства мерките се различават.
В Абу Даби местните власти поемат изцяло разходите за удължен престой на блокирани туристи. В Дубай обаче разпорежданията са различни и покриването на разходите зависи от конкретната ситуация.
Бонев припомни, че когато пътуването е организирано чрез туроператор, законът задължава компанията да покрие до три нощувки при извънредни обстоятелства.
Това е една от големите ползи на организираното пътуване, освен информация и съдействие, има и финансова защита, посочи той.
Всички планирани пътувания за март до засегнатите райони към момента се анулират. Туристите имат право едностранно да прекратят договора си по Закона за туризма и да получат възстановяване на сумите в 14-дневен срок, припомни Бонев.
