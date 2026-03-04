Варненската асоциация на туроператорите: Съдействаме на блокирани българи в Близкия изток, няма бедстващи или изчезнали

Пиксабей

Няма бедстващи български туристи в района на Близкия изток въпреки усложнената обстановка.

Това каза в ефира на Радио Варна Юлиан Бонев от Варненската асоциация на туроператорите и туристическите агенции. По думите му към момента няма данни за пострадали или изчезнали наши сънародници, а ситуацията, въпреки че динамична, е под контрол.

Рано или късно всички ще се приберат, подчерта Бонев. Той посочи, че туроператорите поддържат постоянна връзка както с организирани групи, така и с индивидуални туристи. Дори хора, пътували самостоятелно, търсят съдействие от агенции заради усложнената обстановка, каза той.

Бонев обърна внимание на факта, че в Обединените арабски емирства мерките се различават.

В Абу Даби местните власти поемат изцяло разходите за удължен престой на блокирани туристи. В Дубай обаче разпорежданията са различни и покриването на разходите зависи от конкретната ситуация.

Бонев припомни, че когато пътуването е организирано чрез туроператор, законът задължава компанията да покрие до три нощувки при извънредни обстоятелства.

Това е една от големите ползи на организираното пътуване, освен информация и съдействие, има и финансова защита, посочи той.

Всички планирани пътувания за март до засегнатите райони към момента се анулират. Туристите имат право едностранно да прекратят договора си по Закона за туризма и да получат възстановяване на сумите в 14-дневен срок, припомни Бонев.

