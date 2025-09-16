Варненската библиотека изпревари всички в страната с нововъведение

снимка pixabay

Варненската регионална библиотека „Пенчо Славейков“ първа в страната въведе мобилно приложение за услугите си. То е налично от 1 септември, може да се свали от двата най-популярни интернет магазини, и вече е изтеглено от над 500 души, съобщи за БТА директорката на институцията Радка Калчева.

Приложението се нарича Libvar Mobile и работи с двете най-популярни системи телефони. Създадено е по проекта на Министерството на културата „Библиотех - насърчаване на четенето, медийната и информационната грамотност“. Той беше чакан от всички регионални библиотеки в страната, защото дълго не бяха отпускани по-значими средства за технологично обновление на просветните центрове, припомни Калчева. Субсидията е на стойност 75 хиляди лева. Във Варна те са инвестирани в няколко дейности, една от които е мобилното приложение. С него Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ отново е пионер в иновациите, защото няма друга в страната, която да предлага подобна услуга, посочи още тя.

Приложението е мобилна версия на услугата „Моята библиотека“, уточни директорката. То е безплатно, но се изисква позвателят да има читателска карта и регистрация в „Моята библиотека“. Според Калчева най-атрактивното, което се предлага в него, е новата възможност потребителят да си направи кошница с книги на принципа на електронните магазини. Той може да сложи заглавията, които го интересуват, в списък, който стига до библиотечните служители, за да ги приготвят и да върнат съобщение, че могат да бъдат взети от отдел, библиомат или велобиблиотеката.

Има възможност и да се поставят до 30 заглавия в секция „Любими“, чиято цел е да подсеща читателя какво иска да заеме на по-късен етап. Калчева припомни, че от три години функционира т.нар. „листа на чакащи“ за книги, които не са налични в момента. От тази година тя е автоматизирана, а вече се вижда и през мобилното приложение. При освобождаване на заглавието, читателят получава съобщение. В секция „Справки“ той може да види какво е заемал 12 месеца назад.

В приложението е интегрирана и читателската карта, за да може да се ползва през телефона за записване на книгите. Това е интегрирано със системата на библиотеката и новите заглавия се появяват в секция „Справки“. Три дни преди изтичането на срока за връщане на книгите, за това се напомня по телефона.

По думите на Калчева читателите вече ползват всички услуги на мобилното приложение, дори предлагат какво да бъде внедрено във втората му версия. Тя обясни, че екипът гледа на първата версия като на базова и очаква именно чрез нея хората да подскажат кое ще бъде най-полезно за тях. Обновяването ще изисква отново финансов ресурс, но по-малък, каза тя изрази надежда, че и през тази година министерството ще отпусне средства за технологично обновление. Приложението Libvar Mobile е изработено от външни изпълнители в продължение на шест месеца.

